Bills videre i NFL-sluttspillet – gjorde det spennende for Hamlin

Bills-forsvarer Hamlin fikk hjertestans under en grunnseriekamp for to uker siden. Han er utskrevet fra sykehuset og heiet på lagkameratene fra TV-stolen hjemme, med Twitter-meldinger.

– Hjertet mitt er med dere, gutter, tvitret han før avspark.

Det kom stadige meldinger da Bills raskt gikk opp i 17-0-ledelse, men så ble det stille da Dolphins spiste seg innpå og en stund overtok ledelsen, helt til Bills red av stormen og Hamlin kunne juble med resten av Bills-supporterne.

– Det var ikke vakkert, men vi vant, oppsummerte quarterback Josh Allen. Han kastet tre touchdownpasninger, men også to pasninger som havnet i hendene på motspillere. I tillegg glapp han en gang ballen til en motspiller.

Bills var stor favoritt mot et Dolphins-lag som ikke bare manglet sin stjernequarterback Tua Tagovailoa, men også andrevalget Teddy Bridgewater. Ferskingen Skylar Thompson holdt Dolphins inne i kampen helt til slutt, da Bills-forsvaret sto imot et siste angrep fra gjestene.

– Masse ros til Dolphins, som gjorde dette spennende, tvitret Hamlin.

To touchdownpasninger fra Allen med 3.11 minutters mellomrom i 3. periode vippet kampen hjemmelagets vei.