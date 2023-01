Sagosen om kampfiksingsrapporten: – Trist

Søndag kom det fram at håndballen er under etterforskning for mulig kampfiksing. Dommere er pekt ut for å ha påvirket resultatene i 26 kamper i 2016 og 2017.

To av de mistenkte dommerparene er med i det pågående VM-sluttspillet i Polen og Sverige.

– Jeg har ikke satt meg så godt inn i det, men har lest artiklene. Både jeg og alle på laget synes det er trist med alt som skal dra ned sporten vår, sa Sander Sagosen til NTB og andre norske medier.

– Det er opp til EHF og dommersjefen til å gjøre analysene. Vi har fokus på å spille håndball, og vi går ut fra at det er på helt fair vilkår når vi går ut på banen.

Hans lagkompis Magnus Abelvik Rød uttalte seg slik: – Jeg synes det er synd at integriteten til håndballen står på spill når det gjelder dommere. Det er noe man ikke ønsker å ha. Samtidig må man stole på at de rette instansene tar det til etterretning og prøver å finne ut av hva som har skjedd, sa Abelvik Rød.