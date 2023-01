Kerr reddet Chelsea-poeng i toppkampen mot Arsenal

Dermed er det svært jevnt i toppen. Chelsea er tre poeng foran Manchester United og Arsenal, som begge har en kamp mindre spilt. United knuste Liverpool 6-0 søndag.

Chelsea-utligningen kom i det siste ordinære minuttet. Jelena Cankovic slo et flott innlegg som Kerr stanget i mål. Tidligere i omgangen sendte Little Arsenal i ledelsen på straffespark etter at Caitlin Foord ble felt.

Frida Maanum spilte hele kampen for Arsenal, mens Guro Reiten fikk alle minuttene for Chelsea. Maren Mjelde satt hele kampen på benken for de blåkledde.

Publikumsfest

Kampen ble spilt i Arsenals storstue i Nord-London foran 46.881 tilskuere. Det var like under ligarekorden som ble satt i september i fjor. Da fulgte 47.367 tilskuere derbyet mellom Arsenal og Tottenham på samme sted.

Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa fikk begge innhopp da Manchester United herjet med Liverpool. Julie Blakstad ble derimot sittende på benken da fjerdeplasserte Manchester City slet seg til 1-0 over West Ham.

Nedtur i debuten

Guro Bergsvand fikk ikke superligadebuten hun håpet på da Brighton tapte 0-3 for Leicester i bunnoppgjøret. Landslagsstopperen spilte hele kampen for Brighton, som er nest sist. Leicester tok sine første poeng.

Amalie Eikeland spilte hele kampen da Reading tapte 2-3 for Everton. Reading er tredje sist.