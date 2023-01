Ødegaard-mål hjalp Arsenal til derbyseier – åtte poengs luke på tabelltopp

Arsenal har allerede henrykket sine supportere ved å slå erkerivalen hjemme og borte for første gang på ni sesonger. Det virker stadig mer sannsynlig at de i løpet av våren også skal få et seriemesterskap å feire, for første gang siden 2004.

Etter total Arsenal-dominans i første omgang, hevet Tottenham seg etter pause og skapte store sjanser til å komme inn i kampen igjen, men Aaron Ramsdale i målet storspilte. Han leverte blant annet glitrende redninger på avslutninger fra Harry Kane i det 50. og Ryan Sessegnon i det 52. minutt.

Like god hjelp fikk ikke Tottenham fra sin keeper og kaptein Hugo Lloris. Han rotet det til på et tilbakespill allerede i det 7. minutt, og Ødegaard presset fram en sjanse. Lloris revansjerte seg med en flott beinparade på Eddie Nketiahs avslutning fra kort hold.

Selvmål

Sju minutter senere tabbet Lloris seg ut igjen, og Arsenal ledet. Thomas Partey spilte fram Bukayo Saka, som raidet på høyresiden og slo hardt inn fra nesten død vinkel. Ballen sneiet beinet til Sessegnon, og Lloris slo den inn i eget mål i stedet for ut på banen.

På dagen da han tangerte Sol Campbells rekord på 22 derbykamper i Nordøst-London, ble Lloris notert for sitt første selvmål på 354 spilte Premier League-kamper.

I andre ende av banen viste Ramsdale klasse første gang da han reddet et godt skudd fra Son Heung-min, og deretter var det Arsenals tur til å terrorisere Lloris med distanseskudd.

Skuddbein

I det 21. minutt fikk Ødegaard klem på ballen fra godt utenfor 16-meteren, men Lloris var med på notene og slo ut.

Fire minutter senere var Lloris sjanseløs da Partey fikk kjempetreff på volley i returrommet. Ballen smalt i stolpen helt oppe i krysset.

I det 36. minutt ble det 2-0. Arsenal presset høyt og ga ikke Lloris anledning til å sette i gang spillet slik han ønsket. Hans lange utspill ble sendt rett opp på banen igjen, og Saka fant Ødegaard med tid og rom inne i midten. Fra om lag 22 meter sendte han i vei et skudd som snek seg inn helt ved stolpen.

Ballen hoppet to ganger på veien, men Lloris nådde ikke fram. Ødegaard, som nylig ble kåret til månedens Premier League-spiller for november og desember, kunne juble for sitt åttende seriemål for sesongen.

Stormløp

På overtid i første omgang kom Tottenham til sin så langt klart beste sjanse. Kane nikket ved nærmeste stolpe på innlegg fra Pierre-Emile Højbjerg, men Ramsdale refleksreddet.

De første minuttene av 2. omgang artet seg som et stormløp mot Arsenal-målet, men så fikk serielederen kontroll igjen. Nketiah fikk en stor sjanse til å punktere kampen for godt da han i det 69. minutt ble spilt gjennom av Granit Xhaka, men Lloris vant den duellen.

Tottenham presset igjen i sluttfasen, men fant ingen vei forbi Ramsdale. Arsenal kunne dermed feire en sjelden borteseier mot rivalen. Bortelaget hadde vunnet bare én av de 24 foregående kampene mellom klubbene.