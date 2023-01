Klar favorittseier til Andersson i Falun – Føyen toer

Det ble et langt sololøp for suverene Andersson i skandinavisk cup. Hun gikk 25 av de 30 kilometerne alene i front. I mål var seiersmarginen på 2 minutter og 26 sekunder for løperen som nylig måtte stå over Tour de Ski på grunn av koronasykdom.

Anna Svendsen hadde tidlig koblet et grep om 2.-plassen, men det ble slitsomt for tromsøværingen å gå alene mellom Andersson og resten av feltet. Hun ble tatt igjen av gruppen bak snaut halvveis i løpet og klarte å henge seg på der.

Motsatt løpsutvikling hadde 21 år gamle Føyen. Hun hentet seg inn etter å ha ligget et stykke bak og skaffet seg de nødvendige meterne på slutten. Svendsen på 3.-plass kom i mål 4,2 sekunder bak henne.