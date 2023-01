Rapport knytter VM-dommere til kampfiksing

Kanalen skriver at det er en hittil hemmeligholdt rapport som avdekker påstått kampfiksing i 2016 og 2017. I alt er det åtte dommerpar som mistenkes, der to av dem for tiden dømmer i håndball-VM for menn.

Sportradar er anerkjent som et av de ledende analyseselskapene i verden og har blant annet Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som en av sine «kunder». Sportradar har registrert 26 kamper mellom september 2016 og november 2017, som viser tydelige tegn på kampfiksing.

Det gjelder både kamper og mesterligaen og internasjonalt.

– Sportradar mistenker dommere i disse kampene for å ha interesse i å påvirke utfallet med det å oppdrive ulovlig fortjeneste, heter det i rapporten.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) skriver i en epost til TV 2 at de er klar over rapporten, men at de har full tiltro til dommerne.

– IHF har blitt informert om situasjonen, og vi er i tett dialog med Det europeiske håndballforbundet (EHF). IHF har full tiltro til våre dommere og vil følger nøye med på hva de gjør.

EHF har selv undersøkt kampene og har ikke kommet fram til at dommerparene skal utestenges.