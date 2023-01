Sørloth med vakker scoring i derbyseier

Scoringen i det 25. minutt var av det vakre slaget. Med ryggen til mål tok han imot ballen inne i feltet. Athletic-forsvarerne Yeray Álvarez og Oscar De Marcos var begge tett på ham og forsøkte å takle, men han lurte ballen unna dem og skjøt den mellom beina på Álvares i mål bak keeper Unai Simon.

Athletic-spillerne skrek på offside, men reprisene viste tydelig at Dani Vivian var sein med å rykke ut og opphevet offside da Igor Zubeldia nikket en Athletic-klarering tilbake i feltet.

Sørloth spilte bare en drøy omgang. 40 sekunder ut i den andre omgangen skjermet han ballen ute ved sidelinja da Álvarez stemplet ham på foten. Han satte seg ned og var demonstrativt oppgitt over at dommeren ikke blåste frispark, i den grad at han fikk gult kort.

Byttet ut

Rett etter ble han byttet ut med Mikel Oyarzabal. Det var uklart om det var på grunn av stemplingen, kneskaden som plaget ham i opptakten til kampen eller om trener Imanol Alguacil fryktet at han skulle kjefte eller ironisere på seg rødt kort.

Uansett fikk Sørloth tordnende applaus da han gikk av banen. Han er oppe i sju seriemål denne sesongen og har vært brennhet etter VM-pausen.

Real Sociedad ledet 2-1 da han gikk av. Takefusa Kubo doblet ledelsen på elegant vis i det 37. minutt. David Silva erobret ballen høyt på banen og satte opp japaneren, som slo tunnel på Vivian og skjøt i mål.

Gjestene reduserte før pause da Yuri Berchiche tok seg til dødlinja og slo skrått ut til Oihan Sancet. Han vippet ballen opp og banket den i mål fra hjørnet av 5-meteren.

Stygg feil

En fryktelig feilpasning fra Nicholas Williams banet vei for 3-1-målet i det 63. minutt. Den yngste av Williams-brødrene snublet først og slo så en blind pasning bakover som gikk rett til Kubo. Han ble dyttet overende av Álvarez, som fikk rødt kort. Oyarzabal satte straffesparket i mål.

Med seieren holder Real Sociedad sitt stramme grep om 3.-plassen, med bare storklubbene Barcelona og Real Madrid foran seg. De møtes søndag i den spanske supercupfinalen i Saudi-Arabia.

Ned til Villarreal og Betis på de neste plassene er det nå sju poeng.