Kvaratskhelia og Osimhen filleristet Juventus

Leo Østigård måtte se på fra benken da lagkameratene i Napoli utklasset Juventus. Kvaratskhelia, som er den store stjernen hos Norges EM-kvalifiseringsrival Georgia, scoret ett mål og gjorde forarbeid til tre andre.

– Laget holdt tempoet oppe hele tiden og spilte en stor kamp, sa Napoli-trener Luciano Spalletti til DAZN.

– Det var en vakker kveld, spesielt på grunn av publikum. Napolitanerne støtter oss alltid, men dette laget har økt kjærligheten til klubben.

Juventus kom til kampen med masse selvtillit etter åtte strake seirer uten baklengsmål. Federico Chiesa startet for første gang siden han ødela korsbåndet for over et år siden, men Napoli ødela dagen for gjestene

Målshow

Osimhen nikket inn ledermålet i det 14. minutt. Wojciech Szczesny reddet glimrende Kvaratskhelias akrobatiske saksespark, men midtspissen var framme på returen. Det var Juventus' første baklengsmål på 770 spilleminutter.

Etter et tverrliggertreff fra gjestenes Angel Di Maria doblet Kvaratskhelia ledelsen på pasning fra Osimhen i det 39. minutt. VM-vinner Di Maria reduserte for Juventus rett før pause, men det skulle bli bare et trøstemål.

I det 56. minutt økte Amir Rrahmani etter hjørnespark fra Kvaratskhelia. Ni minutter senere samarbeidet Kvaratskhelia og Osimhen igjen, og sistnevnte nikket inn 4-1. Verket ble fullført da en avslutning fra Elif Elmas endret retning og utmanøvrerte Szczesny. Det var første gang på nesten 30 år at Juventus slapp inn fem mål i en seriekamp.

Lang vei

Napoli jager sitt første seriemesterskap siden de to klubben vant i 1987 og 1990 med Diego Maradona i laget.

– Det er fortsatt en lang vei å gå. Vi må fortsette å vinne våre kamper og ikke bry oss så mye om hva andre gjør. Vi skal gjøre som treneren sier og fortsette å hente poeng, sa Osimhen.

Milan kan redusere Napolis luke til sju poeng med seier over Lecce lørdag. Juventus er på tredjeplass med like mange poeng som Milan.