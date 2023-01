Jørgen Strand Larsens første seriemål ga Celta 1-1 mot Villarreal

Nordmannen startet på benken, men ble byttet inn for Oscar Rodriguez i det 64. minutt. Da ledet gjestene 1-0 etter Gerard Morenos scoring allerede i det 15. minutt.

Fire minutter senere startet Larsen perfekt på et gjennomspill fra Gabriel Veiga, orienterte seg raskt og sendte et høyrebeinsskudd i mål via nærmeste stolpe.

Han løp rett ut til publikum og ble påsatt en vikinghjelm i den ville feiringen.

Celta sliter i bunnsjiktet, og det var et velkomment poeng han sikret. Larsen har ti kamper fra start og tre som innbytter så langt i sesongen. Han har mange gode kamper bak seg, men målet lot vente på seg til fredag.