Manchester City-spiller Mendy frikjent for seks voldtektsanklager

Rettssaken mot 28 år gamle gikk i Chester Crown Court nordvest i England på tampen av fjoråret. Premier League-stjernen erklærte seg ikke skyldig på alle tiltalepunkter.

Mendy var tiltalt for ni lovbrudd, blant dem voldtekt, forsøk på voldtekt og overfall. Retten har frifunnet ham for seks voldtekter. Ytterligere to anklager har ikke retten klart å ta stilling til, heter det i dommen.

Påtalemyndigheten hadde sju dager på seg til å be om en ny runde med rettsforhandlinger rundt de to nevnte tilfellene. Allerede i etterkant av fredagens dom ble det imidlertid varslet at det blir en ny runde med rettsforhandlinger 26. juni.

Mendy var i forkant av rettssaken frifunnet for ytterligere én voldtekt som kom i tillegg til de han sto tiltalt for.

City-stjernen skal ha hatt hodet i hendene da dommen ble lest opp.

Hevder de samtykket

En medtiltalt måtte svare for seks påståtte voldtekter og tre tilfeller av overfall under den samme rettssaken. Vedkommende er frikjent for tre av anklagene, men risikerer nye en ny rettsrunde rundt de seks øvrige.

Kvinnene som fremsatte voldtektsanklagene mot Mendy, hevder de og andre kvinner ble tvunget til å ha sex i franskmannens privatbolig. De hevder blant annet å ha blitt låst inne på rom.

Da rettssaken mot fotballstjernen startet i august, omtalte aktor Timothy Cray Mendy som «et rovdyr, som var innstilt på å begå alvorlige seksuelle lovbrudd».

City-spilleren og hans medtiltalte hevdet på sin side at kvinnene samtykket til sex.

På spørsmål fra hans egne advokater sa Mendy i retten mandag at han har vært vant til å få oppmerksomhet av kvinner som følge av «statusen» det gir å være fotballspiller.

– Måten de kom til meg på, handler ikke om utseendet mitt, men om fotballen, sa franskmannen, som tidligere spilte for Monaco.

Hadde sex med mange

Han sa videre i retten at han likte å «ha sex med mange kvinner». Samtidig hevdet han at dersom en kvinne sa nei, «var det greit, jeg aksepterte det og stanset».

– På det tidspunktet tenkte jeg ikke på hvordan de følte seg, og at de kunne bli lei seg. Fordi, for meg, dersom de ville ha sex og jeg også ville det, var alt greit, og jeg kunne fortsette med festingen, sa Premier League-spilleren.

Mendy forklarte videre at han så på det som «normalt» å ha sex med flere kvinner i løpet av én natt. Han bekymret seg ikke for prevensjon og erkjente at han kunne være respektløs når han snakket om kvinner.

Fotballspilleren ga også uttrykk for at tiden i fengsel fram mot rettssakens start i august hadde fått ham «til å innse mange ting» og til å forstå at «jeg hadde smertefulle ting inni meg».

Mendy kom til Manchester City i 2017. Han ble suspendert av klubben da politisaken mot ham ble innledet i august i fjor.