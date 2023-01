Andersson er nå klar for comeback i langrennssirkuset etter covidsykdom. Hun har ikke konkurrert siden hun ble coronasmittet på norsk jord for en drøy måned siden.

– Først trodde jeg nesten ikke mine egne øyne. Så jeg virkelig to streker? Det var klare streker, noe som var rart. En dag står jeg på pallen etter et verdenscuprenn, og neste dag er jeg på vei hjem med symptomer på corona, sier Andersson til nyhetsbyrået TT.

Sykdomsperioden kom ekstra ubeleilig etter en solid sesongstart med tre individuelle pallplasseringer på fire verdenscuprenn.

– Kanskje det var derfor jeg klarte å beholde en slags ro. Jeg visste at jeg hadde prestert på et høyt nivå. Jeg visste at formen hadde vært der. Forhåpentligvis blir det ikke for vanskelig å komme tilbake, sier hun.

Renncomebacket får Andersson i kommende helgs Skandinavisk Cup-renn på hjemmebane i Falun. Det blir en test for å se hvordan kroppen reagerer.

Den svenske stjernen gjør comeback bare noen dager etter at Frida Karlsson presset seg så hardt at hun mistet bevisstheten etter siste etappe i Tour de Ski. Mange var bekymret.

– Det er vanskelig å vite hvor grensen går. Det betyr at du noen ganger tråkker over den. Da reagerer alle forskjellig, sier Andersson.

– Har du noen gang besvimt etter en konkurranse?

– Ikke av utmattelse. Jeg har besvimt på grunn av sprøyter, sier Andersson og forteller om egen sprøytefobi.

– Jeg hadde en fobi for sprøyter, men har kommet meg over det. Vi utsettes ganske mye for nåler fordi vi må avgi mange blodprøver, både til egne kontroller og prøver, men også ved alle dopingkontroller, sier hun.