Medier: Platini kan gjøre oppsiktsvekkende fotballcomeback

Avisen Süddeutsche Zeitung hevder torsdag å ha kilder på at det fra forbundets side jobbes med en plan sammen med Platini. Den spanske TV-kanalen RMC Sport melder at Frankrikes president Emmanuel Macron skal ha forespurt Platini om han er interessert i jobben.

Spekulasjonene rundt presidentvervet kommer etter at den sittende presidenten Noël Le Graët onsdag ble suspendert. Styret i Det franske fotballforbundet tok beslutningen i et ekstraordinært møte.

Årsaken er at Le Graët nylig kom med kontroversielle uttalelser om den franske legenden Zinédine Zidane. I tillegg skal flere kvinner ha anklaget fotballtoppen for seksuell trakassering. Le Graët har avvist anklagene.

Zinédine Zidane ble i franske medier koblet til jobben som landslagssjef i hjemlandet etter fjorårets VM-sluttspill. I et intervju med RMC sa imidlertid nå suspenderte Le Graët at han ikke ville ta telefonen dersom Zidane ringte.

– Jeg bryr meg ikke. Han kan gå hvor han vil, sa fotballpresidenten.

Michel Platini ble i juli i fjor frikjent for korrupsjon i en sveitsisk domstol. Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen.

Korrupsjonssakene som rystet verdensfotballen i 2014 og 2015, førte til at Sepp Blatter måtte gå av som president i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Blatter erkjente nylig at det var feil å tildele Qatar fotball-VM for menn. Det gjorde han i et intervju med avishuset Tamedia.

– Det var et dårlig valg. Og jeg var ansvarlig for det som president på den tiden, sa han.

Han har selv sagt at han stemte på USA. Amerikanerne tapte den siste runden i tildelingsprosessen da Qatar fikk mesterskapet i desember 2010.