Hele den norske VM-troppen klarert for spill etter coronatesting

Norge innleder sluttspillet mot Nord-Makedonia fredag. I tråd med Det internasjonale håndballforbundets protokoll er samtlige blitt testet for koronasmitte torsdag.

– Alle er definert som negative. Vi har noen som var litt syke før jul, som er friske igjen og som har CT-verdier som er definert som negative, sier lege Thomas Torgalsen til NTB.

Onsdag ble det kjent at VM-arrangøren har justert på hva som er å anse som en positiv coronatest under sluttspillet i Polen og Sverige. Svakt positive tester vil nå få status som negative.

IHF har nemlig besluttet at en coronatest med en CT-verdi på over 30 skal betraktes som negativ til tross for at testen viser sykdom i kroppen. Enkelt forklart gir mye virus i kroppen en prøve med lav CT-verdi. Høy CT-verdi betyr dermed lite virus i kroppen.

I den norske troppen jobbes det naturlig nok bevisst med smittevern.

– Vi prøver å balansere smittevern med at vi skal ha det ålreit sammen i fire uker. Det er på mange måter mer utfordrende enn å ha et veldig strengt regime, sier lege Torgalsen.

– Samtidig synes vi også det er unødvendig. Det kan være litt vanskelig å motivere seg til å gjøre alle tiltakene, men så langt har det gått veldig bra, fortsetter han.

Skadeproblemer er det minimalt av i det norske troppen dagen før åpningskampen mot Nord-Makedonia.

– Alle skal trene i dag, sier Torgalsen.