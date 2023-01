Guardiola før byderbyet: – Presterer vi som dette, har vi ikke en sjanse

City røk overraskende 0-2 for Southampton i ligacupens kvartfinale onsdag. Erling Braut Haaland og Kevin De Bruyne var blant stjernene som ble satt inn etter pause, men heller ikke de klarte å sørge for et eneste skudd på mål i kampen.

Lørdag venter høytflygende Manchester United på Old Trafford.

– Hvis vi presterer som dette, har vi ikke en sjanse. Jeg kjenner til momentumet de har. I mange år har de vært på jakt etter å være i denne posisjonen. Vi vet akkurat hva vi må gjøre for å spille bedre, og vi skal prøve å gjøre det, sa Guardiola ifølge Manchester Evening News etter nederlaget mot Southampton.

Manchester United har vunnet åtte obligatoriske kamper på rad i alle turneringer. Kun to mål er sluppet inn i løpet av de seks siste oppgjørene.

City er fem poeng bak serieleder Arsenal. Manchester United lurer fire poeng bak Manchester City på 4.-plass. Kampstart lørdag er klokken 13.30.