Det melder Aftenposten . Anklagene kommer fram i et oppdatert søksmål fra Niemann og hans advokater.

Fra før har amerikaneren krevd minst én milliard kroner fra Carlsen, Daniel Rensch og Hikaru Nakamura samt selskapene Play Magnus Group og Chess.com. Bakgrunnen er at 19-åringen mener beskyldningene mot ham om juks er ærekrenkende.

I det nye rettsdokumentet hevder Niemann at Carlsen og hans Offerspill-lag i oktober kom med hånede rop og sanger om ham under en europeisk klubbturnering i østerrikske Mayrhofen. Han påstår videre at Carlsen betalte den norske sjakkspilleren Aryan Tari 300 euro for å rope «Jukse-Hans» fra tilskuerplass.

Det blir dessuten hevdet at Offerspill-laget gikk rundt i Mayrhofens gater og sang om at Niemann jukser.

Verken Tari eller noen rundt Carlsen har besvart Aftenpostens henvendelser om saken.

Tviler på historien

Theodoros Tsorbatzoglou er generalsekretær i det europeiske sjakkforbundet, og han har ikke hørt noen som kan bekrefte Niemanns historie. Han har forhørt seg med tre ulike dommere og delegater som var til stede under turneringen.

– Hvis noe som dette hadde skjedd, hadde det blitt rapportert umiddelbart, sier Tsorbatzoglou til Aftenposten.

Striden omkring Niemann startet da Carlsen i september i fjor trakk seg fra Sinquefield Cup etter et tap for amerikaneren. Han antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks.

Senere utdypet han dette og gjorde det klart at han ikke vil spille mot Niemann fordi han mistenker amerikaneren for urent spill.

Granskes

Niemann har innrømmet å ha jukset i spill på Chess.com da han var 12 og 16 år. Siden er han blitt utestengt fra nettstedet.

Chess.com la i fjor høst fram en rapport med en knusende konklusjon om at Niemann skal ha fusket over 100 ganger på nettet.

Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har innledet gransking av både Niemann og Carlsen. Niemann granskes for mulig juks, Carlsen for mulige falske anklager.