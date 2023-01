Ny seier for Thingnes Bø – to strømbrudd skapte kaos

29-åringen pådro seg bommene på første liggende og siste stående, men de to tilleggsminuttene stoppet ikke stryningen som tok sin åttende individuelle seier av elleve mulige denne sesongen.

Thingnes Bø ble nummer tolv på en palløs norsk dag i Finland i årets første verdenscuprenn, og på de to siste ble det 3.-plass i renn vunnet av Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale.

Johannes Thingnes Bø har startet sesongen helt formidabelt. I Tyskland startet han allerede på startnummer tre og dro nok fordel av det. Det ble løsere i sporet etter hvert.

– Dette var litt både òg. Det var egentlig et ganske bra løp. Jeg forsøkte med god rytme på siste stående for å unngå bom, og så ble det kanskje litt krampaktig. I den formen jeg er i nå, er det kanskje normaldistansen som er den største fellen, men jeg skjønte at jeg ikke ville tape altfor mange verdenscuppoeng, sa Thingnes Bø til TV 2.

I intervju nummer to fortalte han om en litt rufsete innskyting, men at han ikke hadde nerver i det hele tatt.

– Jeg kunne bare dundre på. Dette smakte bra, sa Thingnes Bø.

Høy fart

Onsdagens seier kom etter en gedigen sekundstrid med Vetle Sjåstad Christiansen. Christiansen måtte tåle ett tilleggsminutt etter bom på det 20. og siste skuddet.

Men selv med én bom mindre endte han 9,9 sekunder bak giganten Thingnes Bø i mål.

Sjåstad Christiansen skyldte ikke på noen andre enn seg selv, men erkjente at han både var irritert og forbannet.

– Feilen skyldtes for stor fart inn til siste stående, og jeg ble hakket for unøyaktig, sa han til TV 2.

Strømbrudd

Sturla Holm Lægreid fikk også ett tilleggsminutt og lå plassert som nummer fire da nær halvparten av løperne var i mål.

Strømbrudd på stadion førte til at TV-bilder, lyd og tidtakersystemet gikk i stå to ganger underveis i torsdagens renn i Tyskland.

Det internasjonale skiskytterforbundets resultatservice brøt også sammen som følge av strømstansen.

– På standplass er dette litt ødeleggende og forstyrrende. Lyset forsvant jo også, sa TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen.

Løperne var heller ikke spesielt fornøyd med strømbruddet.

– Jeg var heldig med strømbruddet ettersom jeg startet tidlig. Det er alltid kjedelig med episoder som får d