Robert Johansson står over verdenscuprenn

Johansson deltok ikke i sist helgs NM på Rena etter den tysk-østerrikske hoppuka, og nå står han over Polen-konkurransene, bekrefter sportssjef Clas Brede Bråthen overfor Dagbladet.

– Han blir hjemme og skal pleie kroppen, sier han til avisen.

Bråthen forteller at det er det medisinske apparatet som sammen med Johansson har kommet fram til at han skal stå over en verdenscuphelg.

Etter hoppuka fortalte Johansson til Dagbladet at høyrebeinet «kranglet litt». Det er ventet at Johansson er tilbake til konkurransene i japanske Sapporo helgen etter.