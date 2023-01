Forbund om MyGame-kontrovers: – Må ta det på alvor

Det er forbundene innen fotball, håndball, volleyball, bandy, basket og ishockey som har inngått avtale med MyGame om å strømme kamper i breddeidretten og for ungdom ned til 15-årsklassen.

VG har over tid avdekket uheldige og kritikkverdige episoder som blant annet har fått styret i Norges idrettsforbund (NIF) til å møtes.

NTB har vært i kontakt med flere av de aktuelle forbundene. Norges Fotballforbund sier at det fortsatt er positive til prosjektet og strømming av breddeidretten.

– NFF mener likevel vi må ta på alvor de bekymringer som har vært reist av flere kommuner og andre aktører. Derfor støtter NFF også initiativet fra NIF om å gjøre en «barns beste vurdering». Det er allerede gjennomført et møte med Redd Barna for å sparre om relevante spørsmål til ungdommen selv, sier kommunikasjonsdirektør Yngve Haavik til NTB.

– Bekymringsfullt

Bandyforbundets generalsekretær Tomas Jonsson er på samme linje. Han sier at man har registrert de kritikkverdige episodene og at de diskuteres.

– Noe av det som har skjedd, er bekymringsfullt. Så må vi finne ut om dette er ting som kan justeres. Om man kommer fram til andre ting, er en diskusjon som må gå. Men vi må se på disse episodene, det må vi, sier han til NTB.

Jonsson legger videre til at han og forbundet forholder seg til avtalen med MyGame.

Det samme gjelder for Volleyballforbundet, sier president Eirik Sørdahl til NTB, men:

– Selve ideen er god, men det kan ikke være tilfeldighetenes spill som rår her. Vi må sørge for at det er spilleregler som ivaretar det ene og andre hensynet.

– Det er ingen tvil om at det er behov for å ta en fot i bakken og se på hva som bør korrigeres, legger han til.

Vil kontrollere strømming

NFF fremhever argumentet om at strømming via MyGame kan være en motvekt til private strømming og deling av videoinnhold i sosiale medier som ikke ivaretar hensynet til barn og unges personvern.

Å få strømmingen over i kontrollerte former har vært blant argumentene idrettsforbundet og andre aktører har brukt for å forsvare MyGame-avtalen.

Også basketballforbundet peker på det samme.

– Et viktig mål for oss er å bidra, via avtalen med MyGame, til at strømming av aktivitet kommer i mer kontrollerte former enn i dag, sier generalsekretær Espen André Johansen til NTB.

– Sammen med de andre forbundene følger vi med på situasjonen og ønsker å bidra til at vi finner gode løsninger for leveranser på MyGame-avtalen, fortsetter han.

Kritiske røster

De kritiske røstene til prosjektet er samtidig flere. Flere storkommuner, blant dem Kristiansand, Molde, Bergen og Oslo, har satt foten ned for oppmontering av kameraer og bruken av disse. Også idrettskretser har uttrykt skepsis.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har bedt idretten rydde opp.

I MyGame-systemet er det mulig å reservere seg mot å bli filmet. Selskapet bak plattformen har opplyst at den har automatikk som stopper filming om noen har reservert seg eller har beskyttelsesbehov.

I 15-årsklassen kan også yngre barn delta. Den nedre aldersgrensen for prosjektet er derfor satt til 13 år.