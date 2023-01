Aursnes og Benfica slet seg videre i cupen

Grimaldo fikk prøve skuddbeinet i det 4. minutt, etter at spissen Goncalo Ramos ble felt seks-sju meter utenfor 16-meteren. Fredrik Aursnes stilte seg opp i muren og dukket da skuddet kom, ballen gikk mellom to Varzim-spillere som hoppet og over hodet på Onyeka Osemene, som ikke gjorde det.

Aursnes spilte hele kampen for Benfica, som ifølge flere medier er i ferd med å gi ham flere nordiske lagkamerater. Den norske 18-åringen Andreas Schjelderup skal være på vei fra Nordsjælland og den danske 22-åringen Casper Tengstedt fra Rosenborg, begge for store overgangssummer.

Sjanser

Benfica skapte mye tidlig i kampen. Etter ti minutter slo argentinske Fernandez, som spilte sammen med Aursnes på sentral midtbane, en fin bakromsball til Grimaldo. Skuddet hans ble blokkert, men ballen spratt forbi keeper før den ble klarert inne i målgården.

Varzim kjempet seg inn i kampen, slapp ikke til mange sjanser og skapte muligheter selv. Varzim ropte ved et par anledninger tidlig i 2. omgang på straffespark uten å bli hørt.

Vil bli

I det 77. minutt spilte Aursnes fram Fernandez til en stor sjanse som argentineren misbrukte.

Ett minutt senere fikk Fernandez sjansen igjen, servert av Chiquinho, og han gjorde 2-0. Han feiret ved å peke på klubbmerket, en beskjed til fansen om at han vil bli i klubben. Han er sterkt ønsket av Chelsea.

Odysseas Vlakhodimos i Benfica-målet måtte flere ganger i aksjon for å holde nullen, men Benfica kan se fram mot kvartfinale i februar.