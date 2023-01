Wild uten Zuccarello tapte mot Blues

Kampen ble spilt i St. Paul i Minnesota søndag kveld lokal tid.

I overtallsspill ga Brandon Saad bortelaget ledelsen etter 8.17 i første periode. Brayden Schenn scoret 2-0-målet etter 14 minutter i tredje periode. På åpent mål la samme mann på til 3-0 med seks sekunder igjen av kampen.

Mats Zuccarello fikk seg en smell i en kamp tidligere i uka. Han sto over kampen mot Buffalo Sabres og var heller ikke med mot St. Louis Blues.

Før helgen skrev The Athletic at Zuccarello ventes å være klar til kampen mot New York Rangers, klubben der han spilte fra 2012 til 2019. Denne kampen spilles tirsdag kveld.

Nordmannen har til tider herjet for Wild denne sesongen og står med 40 målpoeng på 37 kamper.