Kjempeavslutning av Hovland på Hawaii – klatret på resultatlista

Hovland startet dagen ti slag under par. Nordmannen var med det på en delt 25.-plass før spillet startet opp igjen søndag med den fjerde og siste runden.

Søndag åpnet Hovland med tre birdier på de fem første hullene. Også på hull ni ble det en birdie, i tillegg til at han holdt par på de andre hullene.

Han fortsatte det gode spillet på de ni siste hullene og spilte seg til tre nye birdier. Resten endte med par – og på flere av hullene hadde han også sjansen til flere birdier.

Sju slag under par var helt i tetsjiktet på den avsluttende runden og Hovlands beste runde på Hawaii. Det er kun fem spillere har spilt bedre enn ham søndag. Det ga ham i delt 18. plass totalt.

Amerikanske Collin Morikawa ledet før siste runde, men gikk bare ett slag under par søndag. Han ble dermed passert med god margin av spanske Jon Rahm, som klarte en runde hele ti slag under par – best av alle søndag. Spanjolen endte på 27 slag under par, fire slag bedre enn amerikaneren.

«Tournament of Champions»-turneringen på Hawaii var for alle spillere som noterte seg for en turneringsseier i fjor.