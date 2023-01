Utrolig Roma-opphenting på overtid – Solbakken må vente på debuten

Milan ledet komfortabelt 2-0 med kun tre minutter igjen av ordinær tid, og Roma sto uten avslutning på mål da Roger Ibañez reduserte. På overtid satte Tammy Abraham inn 2-2 og stilnet San Siro.

Pierre Kalulu headet først inn et hjørnespark i mål etter en halvtimes spill. Det var midtstopperens første seriemål for sesongen.

Midtbanespiller Tommaso Pobega satte inn 2-0 for Milan og gjorde veien til poeng enda vanskeligere for José Mourinho og co., som likevel klarte å slå tilbake på overraskende vis.

Milan har fem kamper på rad uten tap i Serie A Storklubben har kun tapt to ganger denne sesongen, men søndagens uavgjort vil nok føles som et tap.

Milan har 37 poeng på 3.-plass med sju poeng opp til serieleder Napoli. Roma er på 6.-plass med 31 poeng.

Solbakken var i kamptroppen for første gang siden overgangen fra Bodø/Glimt. Neste mulighet for lysluggen til å få sin debut, er mot Genoa i cupen torsdag.