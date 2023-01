Søvnløs Udnes Weng: – Et smertehelvete det var verdt å kjempe for

Udnes Weng hadde annenplassen i Tour de Ski foran søndagens avslutning. Hun hadde 25 sekunder til gode på finske Kerttu Niskanen. Tyske Katharina Hennig fulgte ytterligere 23 sekunder deretter.

Udnes Weng holdt lenge følge med Niskanen opp alpinbakken, mens Hennig tidlig fikk trøbbel. Mot slutten stivnet også Udnes Weng og ga bort hele forspranget til Niskanen. I mål skilte det de to 39 sekunder.

– Dette kostet, men jeg er veldig fornøyd. Jeg hadde ryggen til Niskanen ganske lenge, og tenkte «søren, jeg har jo blitt god til å gå motbakker, jo». Så gikk det et par minutter, og deretter fikk jeg bekreftet akkurat det. Jeg fikk det så gæli i beina, sa Udnes Weng til Viaplay etter målgang.

Tredjeplassen i Tour de Ski innebærer at eventyrsesongen fortsetter for Nes-løperen.

– Det er stort og langt mer enn hva jeg hadde våget å drømme om før sesongen, sa Udnes Weng og røpet deretter at oppladningen til søndagens kraftprøve ble krevende.

– Jeg var skikkelig nervøs og har omtrent ligget våken i hele natt for å psyke meg opp til å ha det vondt, sa landslagsløperen – og la til:

– Det var godt å komme i mål. Jeg har prøvd å tenke at 20 minutter med smertehelvete er verdt å kjempe for. Det er ikke så vanskelig å ha det vondt når man går for noe stort.