Haaland er inne i en hektisk periode med Manchester City og var naturlig nok ikke på plass på Hamar.

– Jeg vil takke så mye for denne utmerkelsen. 2022 har vært et «græla» godt år for meg og ganske mange norske utøvere. Å sette idretter opp mot hverandre er vanskelig. Det kunne like godt vært noen andre som vant, sa fotballstjernen.

– Det er ekstremt hyggelig å bli stemt fram av dere, og å få denne anerkjennelsen er stort, fortsatte han.

Haaland har et formidabelt år bak seg på fotballbanen. Etter overgangen til Manchester City har han tatt Premier League med storm og scoret på bestilling for mannskapet til Pep Guardiola.

21 scoringer har det blitt i den engelske ligaen så langt denne sesongen. Det er et formidabelt antall. Tottenhams Harry Kane følger nærmest med 15.

Med til historien hører det også at Haaland har hamret inn fem mål på fire kamper i mesterligaen.

Jærbuen ble tildelt prisen i knivskarp konkurranse. Prestasjonene i norsk idrett har vært formidable det siste året.