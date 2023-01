Ten Hags «stille» suksess – bedre start enn Guardiola og Klopp

Nederlenderen står på 72 i seiersprosent etter sine 25 første kamper som United-manager, skriver ESPN. Til sammenligning var tallet 56 prosent for både Guardiola (Manchester City) og Mikel Arteta (Arsenal) etter like mange oppgjør, mens Liverpool-manager Klopp hadde 48.

Ole Gunnar Solskjær hadde 16 seirer på sine første 25 United-kamper i sjefsstolen på Old Trafford. Det utgjør en seiersprosent på 64.

– Ten Hag har gjenopprettet disiplinen i Manchester United. Jeg mener at folk ikke kan gjøre det de vil, og at det har vært en del av problemet før med folk som kommer unna med teite småting, sa Luke Shaw til BT Sport på nyttårsaften.

Marerittstart

I fjor sommer tok Ten Hag over et United i krise. Laget hadde da akkurat havnet helt nede på 6.-plass i Premier League.

Til tross for en god oppkjøring fikk han en real virkelighetssjekk da klubben tapte 1-2 hjemme for Brighton og deretter ble knust 0-4 borte mot Brentford i serieåpningen.

Nederlenderen slo imidlertid hardt tilbake med fire strake seirer. Stimen fikk en bråstopp med et stygt 3-6-tap for byrival Manchester City.

Etter 17 serierunder er fasiten 4.-plass og 35 poeng, X bak tabelltoer City.

– Et nydelig syn

Flere «sovende» spillere har våknet til liv under Ten Hag. Luke Shaw, Marcus Rashford og Anthony Martial har alle slitt i lange perioder, men ser for virkelig ut til å være tilbake på toppnivå under 52-åringens ledelse.

«Å se Rashford på sitt beste er et nydelig syn», skrev Gary Lineker på Twitter etter at landslagsspissen scoret og assisterte i Uniteds 3-0-seier over Nottingham Forest i romjulen.

Ten Hag har også signert fem spillere til «de røde djevlene». Antony (1 milliard kroner), Casemiro (750 millioner), Lisandro Martínez (600 millioner), Tyrell Malacia (160 millioner) og Christian Eriksen (gratis) har alle vandret inn portene på Old Trafford denne sesongen.

«Hver eneste av Ten Hags signeringer har vært enorme, men det gjelder spesielt Casemiro. Han er på en annen planet», skriver den britiske journalisten Liam Canning på Twitter.