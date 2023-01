Inter påførte Napoli sesongens første tap

Leo Østigård måtte se på fra benken da lagkameratene i Napoli tapte for første gang i Serie A denne sesongen. Laget hadde 11 strake seirer bak seg i serien og ville med seier ha beholdt åtte poengs luke på tabelltopp.

I stedet er Milan «bare» fem poeng bak etter sin 2-1-seier over Salernitana tidligere onsdag.

Napoli dominerte spillet før pause, men Inter kontret seg til omgangens største sjanser. Federico Dimarco, Matteo Darmian og Romelu Lukaku hadde store muligheter uten å lykkes med avslutningene.

I det 56. minutt gjorde Dzeko det bedre. Han nikket inn et innlegg fra Dimarco.

Napoli kjempet for poeng helt til slutt, og rett før sluttsignalet måtte Inter-keeper André Onana berge laget sitt med en flott redning av Giacomo Raspadoris avslutning.

Stor prestasjon

– Det er en stor prestasjon å slå Napoli. Dette gir oss masse motivasjon, sa Inter-trener Simone Inzaghi.

– Vi klarte ikke å flytte ballen med samme kvalitet som vanlig. Flere av spillerne var ikke på vanlig nivå, klaget Napoli-trener Luciano Spalletti.

Napoli er sju poeng foran tredjeplasserte Juventus, som slo Cremonese 1-0 borte takket være Arkadiusz Miliks frispark på overtid.

Inter på fjerdeplass er ytterligere poenget bak.

Fire norske

Fire nordmenn var på banen i Serie A onsdag, og Kristoffer Askildsen var den eneste som hadde et resultat å glede seg over. Han fikk et kort innhopp da Lecce vendte til 2-1-seier over Lazio.

Kristian Thorstvedt spilte første omgang, mens Emil Konradsen Ceïde fikk et kort innhopp i Sassuolos 1-2-tap hjemme for Sampdoria. Emil Bohinen ble byttet ut kort før slutt i Salernitanas hjemmetap for Milan, mens Erik Botheim ble sittende på benken.

Ola Solbakken har hatt sin første trening med Roma, men var ikke i troppen til 1-0-seieren over Bologna.