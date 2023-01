Det er aller første gang at et norsk sykkellag deltar i verdens mest prestisjetunge sykkelritt.

– Dette er idrettshistorie. Vi er invitert til et av verdens største idrettsarrangementer. Jeg er fylt med enorm stolthet over å få denne muligheten, sier Uno-X-sjef Jens Haugland til NTB.

– Det er en stor dag for laget og norsk idrett, fortsetter han.

Alexander Kristoff er hentet til Uno-X foran den kommende sykkelsesongen. Nå kan han se fram til et nytt Tour de France-eventyr.

Hentet pizza

Tour de France-arrangøren bekreftet først onsdag at Uno-X har fått et av to wildcard til 2023-utgaven av rittet. Det andre gikk ikke overraskende til Israel Premier-Tech.

Uno-X-sjef Jens Haugland sier til NTB at beskjeden om deltakelsen kom fra arrangørene i ASO allerede 1. nyttårsdag. Det ledet til feiring.

– Først hentet jeg pizza til barna på Pellestova. Deretter sprettet jeg en champagne, ler han.

Helt uventet kom ikke avgjørelsen. Spekulasjonene har i lengre tid gått på at Uno-X har ligget godt an.

– Samtidig er det fortsatt stor avstand fra å sitte med den følelsen av at vi kunne få delta, til å få bekreftet at vi er invitert. Det føles surrealistisk for en liten kar fra Trøndelag, sier Haugland.

Ingen endestasjon

– Hva betyr dette for laget ditt?

– Det betyr at vi er invitert fordi vi er gode nok i det vi holder på med. Nå reiser vi til Frankrike med ambisjoner. Vi reiser for å prestere. Dette er ingen endestasjon for oss, sier Uno-X-sjefen.

– Hva er neste stasjon?

– Den neste grensen vi skal bryte er at vi skal jakte de store drømmene våre resultatmessig i Tour de France.

Det tre uker lange rittet når ut til om lag 190 land og følges av nærmere 150 millioner mennesker. Haugland fremhever at eksponeringsverdien som Tour-deltakelsen gir er enorm.