NFL-spillerens onkel: – Måtte gjenopplive ham to ganger

Det fortalte hans onkel, Dorrian Glenn, til CNN utenfor University of Cincinnati sykehus.

– Hjertet hans hadde stoppet, så de måtte gjenopplive ham to ganger. De gjenopplivet ham først på banen, før de brakte ham til sykehuset, og så gjenopplivet de han en gang til da han kom dit, sa Glenn.

Onkelen fortalte at han var i Pittsburgh og så kampen, som ble stoppet i slutten av 1. periode.

– Jeg er ikke en som gråter, men jeg har aldri grått så mye i mitt liv. Nevøen min døde nesten på banen og de brakte ham tilbake til livet, sa Glenn.

Tidlig tirsdag lokal tid ble tilstanden fortsatt beskrevet som kritisk.

– De bedøver han for å øke sjansen hans til å bli bedre. Vi tar det bare dag for dag. Det virker som om det går fremover på en positiv måte, sa Glenn og ba folk fortsette å be for nevøen sin.

Onkelen fortalte at det neste steget er å få Hamlin, som er bedøvet ved hjelp av respirator, til å puse på egen hånd igjen.

24-åringen taklet Bengals-spiller Tee Higgins i slutten av 1. periode. Han reiste seg opp, tok seg til hjelmen og falt bakover. Han ble liggende urørlig, og han fikk hurtig medisinsk tilsyn.

Hamlin fikk livreddende førstehjelp på banen. Han fikk behandling i nesten 20 minutter før han ble fraktet ut på båre og sendt til sykehus for videre behandling.