Fire strake for Manchester United – bekymring for van de Beek

Donny van de Beeks kneskade la en betydelig demper på gleden over det. Nederlenderen var tydelig preget da han ble hjulpet av banen etter en duell med Marcos Senesi rett før pause.

– Vi må vente 24 timer før vi kan undersøke ham ordentlig, men det ser ikke bra ut, sa manager Erik ten Hag etter kampen.

Det var ufyselig vær med regnet fossende på Old Trafford, hvor blant andre Sir Alex Ferguson var til stede. Casemiro gjorde 1-0 på volley etter frispark fra Christian Eriksen i 1. omgang, mens Luke Shaw satte 2-0 kort etter pause.

Marcus Rashford fastsatte resultatet fire minutter før slutt da han ble servert åpent mål av Bruno Fernandes etter en bakromspasning fra Shaw.

Med seieren er Manchester United med sine 35 poeng bare ni poeng bak serieleder Arsenal, ett poeng bak byrival Manchester City og à jour med Newcastle, som har en kamp mer spilt.

Det var Bournemouths tredje strake tap.

Fine mål

Gjestene holdt United godt unna det første 20 minuttene, men så fikk hjemmelaget frispark. Casemiro lurte offsidefella og banket ballen i nettaket på Eriksens perfekte serve.

Kort etter hvilen leverte United og Shaw en effektiv kontring. Han førte ballen fra egen banehalvdel og spilte vegg med Bruno Fernandes og innbytter Alejandro Garnacho før han avsluttet med å score 2-0-målet.

Bournemouth hadde også noen giftige avslutninger, men David de Gea holdt nullen i sin 510. kamp, som førte ham opp til delt 10.-plass blant spillerne med flest kamper for United.

Rashford satte punktum da han avsluttet et flott angrep.

– Jeg er fornøyd med resultatet, men vi spilte ikke vår beste kamp. Vi scoret flotte mål, men vi spilte ikke smart nok og kunne ha fått noen baklengsmål. Vi trengte gode redninger av David for å hindre det, sa ten Hag til BBC.

Maguire tilbake

Han hadde brukt Luke Shaw og Rafael Varane som stopperpar i de to siste seriekampene. Englands landslagsstopper Harry Maguire var blitt henvist til benken, men tirsdag var kapteinen tilbake i startelleveren for første gang siden oktober. Han dannet stopperpar med svenske Victor Lindelöf. Shaw var tilbake på sin vante plass på venstrebacken.

Den ferske verdensmesteren Lisandro Martínez har vært småsyk etter VM og startet på benken i likhet med Varane, men han ble hyllet av Old Trafford-publikummet med gullmedaljen rundt halsen. Franske Varane fikk hvile etter et tøft VM for Frankrike og julekampene.

Martinez fikk med seg de siste minuttene da han kom inn for Lindelöf.