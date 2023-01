Newcastle kneblet Ødegaards Arsenal i toppkampen – 0-0

Arsenal hadde slått Newcastle hjemme elleve ganger på rad i ulike turneringer, men den rekken stoppet med 0-0-kampen tirsdag. Serietreeren forsvarte seg godt og dro også tempo ut av hjemmelagets offensiv ved stadig å bruke tid og ligge nede.

Det var tidvis ampert, og i femte tilleggsminutt skrek Arsenal på straffe da Granit Xhakas innlegg traff armen til Jacob Murphy, men verken dommer Andy Madley eller VAR ga straffe. Mikel Arteta raste på sidelinja.

– Det var to skandaløse straffeavgjørelser, sa Arsenal-manageren til Sky Sports og pekte også på situasjonen der Dan Burn rev ned Gabriel i det 60. minutt.

– Jeg er stolt av mine spillere for måten de dominerte kampen. Vi skapte sjanser nok til å vinne, fortsatte Arteta etter at hans lag avga poeng hjemme for første gang siden april i fjor.

Newcastle kunne ha fått med seg alle poengene hjem takket være sin dødballstyrke. Laget hadde kampens kanskje aller største sjanse på overtid i første omgang, men Joelinton nikket utenfor åpent mål etter hjørnespark.

Uenig

– Vi var veldig gode defensivt mot et veldig godt lag, sa Newcastle-manager Eddie Howe til Sky. Ikke overraskende var han uenig med Arteta om straffesituasjonene.

– På tampen tenkte jeg «å nei, gutta har gitt så mye», men det ville vært en parodi om han hadde dømt for hands, sa han og la til at det ikke er noen problemer mellom ham og Arteta. Det gikk noen meldinger begge veier underveis i kampen.

Nærmere enn Eddie Nketiahs avslutning i det 87. minutt, som Nick Pope avverget med en flott beinparade, kom ikke Arsenal mot Premier Leagues gjerrigste forsvar (11 baklengs på 17 kamper). Gabriel Martinelli nikket også rett utenfor lengste stolpe på et hjørnespark fra Martin Ødegaard noen minutter tidligere.

Arsenals poengtap gjør at Erling Braut Haaland og Manchester City torsdag kan redusere luken til fem poeng om det blir borteseier mot Chelsea.

God start

Arsenal gikk rett i strupen på gjestene og presset voldsomt det første kvarteret. Ødegaard hadde en god sjanse før det var spilt tre minutter. Martinelli gikk i en duell ved dødlinja, og ballen polet inn i feltet. Kapteinen slo til på volley, men skuddet føk over.

Newcastle-forsvaret sto imot, og Arsenal greide ikke å sette Pope i målet på store prøver i første omgang.

Nærmest var hjemmelaget i det 34. minutt, da Ødegaard skrudde et frispark inn i feltet. Gabriel vant i lufta, men hodestøtet gikk rett utenfor.

Ampert

Det var høy intensitet i regnværet, og mellom det 27. og det 42. minutt delte Madley ut fem gule kort. Ødegaard fikk ett av dem da han dro Miguel Almirón i trøya. Fire kort til etter pause gjorde at det ble tangering av sesongens toppnotering i PL.

Det var Newcastle som skulle få den første omgangens siste og største sjanse. På overtid tok Kieran Trippier hjørnespark fra venstre. Fabian Schär stusset ballen videre, og ved lengste stolpe kunne Joelinton nikke uhindret mot åpent mål. Han traff ikke ordentlig, og ballen gikk utenfor.

Gjestene skapte også de første mulighetene etter pause, med høyt og aggressivt press, men etter hvert tok Arsenal over initiativet igjen og satte Newcastle-målet under stort press.

Sjansene kom også, men Arsenal fikk ikke uttelling og måtte nøye seg med ett poeng.