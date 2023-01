Golberg: – Klæbo skjønner ikke alltid hvor god han er

Hittil i Tour de Ski har det foregått en liten kamp om å plassere favorittstempelet andre steder enn hos seg selv. Tour-leder Johannes Høsflot Klæbo nekter for at han er storfavoritt til å ta sin tredje sammenlagtseier med fem etapper igjen og nevner Golberg som en sterk utfordrer.

Verdenscupleder Golberg er uenig. Han mente at det var avgjort før touren i det hele tatt kom i gang, og han har ikke endret oppfatning etter at to etapper er unnagjort og med Klæbo i tet foran Golberg og Federico Pellegrino.

– Klæbo er storfavoritt, og jeg står for det jeg sa. Hvis man leser statistikk på FIS-sidene, så er det ingen skiløper i historien som er i nærheten til å matche hans tall. Jeg har vært heldig å få glimre i hans fravær, men som regel er jeg henvist til plassene bak, sier Golberg.

Golberg viser blant annet til det faktum at Klæbo har skaffet seg 54 verdenscupseirer allerede i en alder av 26 år.

Ekstrem

– Han er en fyr som har beina godt plantet på jorda, men det virker ikke som han hele tiden skjønner hvor god han faktisk er. Alt dette har han gjort i en alder av bare 26 år. Han har ekstreme ferdigheter i alle deler av en sprint. Det er bare å studere det og prøve å gjenskape det. Det ser alltid ut som om han har best ski, men nå vi gjør retester så havner som regel midt i hopen på glid, sier Golberg om mannen som i tillegg til alle verdenscupseirene har vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger i tillegg til alle seirene i OL og VM.

Det er ikke lett å få Klæbo til å skryte av seg selv, og vi klarte det ikke etter mandagsøkten i mildværet i Oberstdorf heller.

– Hva skal jeg si? Når jeg står opp hver morgen er målet mitt å gå fort på ski, det er det jeg har holdt på med i de siste fem-seks årene. Jeg har vært heldig og har fått gått verdenscup og har egentlig bare prøvd å bli så god som mulig. Det er jeg lever for og holder på med hver eneste dag. Jeg gjør så godt jeg kan når jeg står på startstreken, og det har resultert i det som det har resultert i, sier Klæbo.

Komplett

Sprintlandslagstrener Arild Monsen har vært i gamet siden slutten av 1970-tallet. NTB utnevner han til dommer i «striden» mellom Golberg og Klæbo.

Monsen vet naturligvis at Klæbo er en av verdens aller beste skiløpere gjennom alle tider.

– Det er litt sånn med alle. Det er ikke vanlig å omtale seg selv som favoritt. Det er litt sånn menneskelig å dele litt av det ansvaret. Klæbo er en veldig komplett skiløper, men det var også Petter Northug, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen.