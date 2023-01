– En toppsjåfør, en god venn, en familiemann og en inspirasjon for millioner over hele verden. I dag er en veldig trist dag, og alle våre tanker går til Kens fantastiske familie, skriver Petter Solberg på Twitter.

Sønnen Oliver har også lagt ut en hyllest til den avdøde rallyføreren.

– Min helt, min venn. Du var en sann inspirasjon, og jeg er evig takknemlig for mulighetene og hjelpen du ga meg. Alle tankene mine er hos familien, skriver han på Twitter.

Block, som ble 55 år gammel, er også tidligere lagkamerat med Andreas Bakkerud. I et innlegg på Facebook skriver bergenseren at de sendte meldinger til hverandre bare timer før ulykken skjedde.

– En visjonær

– Vi tekstet for noen timer siden. Jeg kan ikke tro at du er tatt fra oss. Det er ikke til å tro. Mitt hjerte er knust, skriver Bakkerud.

De to rallykjørerne ble lagkamerater i 2016 i Hoonigan Racing Division. De kjørte bare for samme lag i en kort periode, men har siden holdt kontakten, skriver Bergensavisen.

Til BA utdyper Bakkerud:

– Ken Block har vært en visjonær, en pionér, inspirator og et ikon for meg – og mange andre. Han var en familiemann med en fantastisk kone og tre flotte barn som jeg har vært veldig heldig å bli godt kjent med. Jeg tekstet med Ken og Lucy (konen) for under 12 timer siden om dagligdagse ting, og brått er han borte. Nei, det hele er bare uvirkelig for meg.

– Stor sorg

Det var Hoonigan Industries som først bekreftet dødsfallet natt til tirsdag norsk tid.

– Det er med stor sorg vi bekrefter at Ken Block døde i en snøscooterulykke i dag, skriver firmaet på Instagram.

Ulykken skal ha skjedd i delstaten Utah i USA.

– Ken var en visjonær, en pioner og et ikon. Og viktigst av alt var han en far og en ektemann. Han vil bli dypt savnet, skriver firmaet videre.