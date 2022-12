Selv i en høst med halvannen måneds VM-pause rakk Haaland å score flere Premier League-mål enn noen annen spiller har gjort i en sesong før årsskiftet. Han satte inn 1-0-målet midtveis i første omgang av 1-1-kampen.

Jack Grealish dyttet ballen ut til Riyad Mahrez på høyresiden, og han sto for en fin soloprestasjon da han utfordret, vendte bort Vitalij Mykolenko og slo inn i midten. Der hadde Haaland skaffet seg rom i et tett befolket Everton-forsvar og satte foten på ballen. Keeper Jordan Pickford var borti skuddet og endret retning nok til at Conor Coady bak ham ikke greide å redde på streken.

Det var en uvanlig hissig Haaland vi fikk se lørdag. Ben Godfrey ga ham spesialoppvartning helt fra kampstart og var røff i duellene. Haaland ble liggende nede en stund etter å ha fått ublid behandling av Godfrey helt i starten av kampen, og siden gnistret det til mellom dem flere ganger.

– Det var vel kampens første duell. Etter det spilte Erling med mye energi, sa Pep Guardiola til BBC.

Full tenning

I det 42. minutt var det knuffing mellom Haaland og Godfrey. Da nordmannen rett etter ble felt av Everton-forsvareren og skaffet frispark i god posisjon, løftet han armene og dirigerte publikums reaksjoner.

– Haaland er en veldig god spiller, men jeg måtte gjøre jobben min. Selvsagt ble han sur. Det var lett å se. Han fikk en scoring, men det er slike utfordringer jeg gleder meg til, sa Godfrey til Sky Sports.

Kevin De Bruyne skrudde frisparket på hodet til John Stones, som nikket i stolpen. Inne i feltet var Haaland blitt holdt og dyttet, og jærbuen tente på alle plugger. Han spurtet ut til siden og meide ned Mykolenko, som akkurat hadde klarert stolpereturen.

Det var ingen tvil om at han skulle ha kort, og kanskje var han heldig som slapp med gult. Pickford og James Tarkowski argumenterte begge hissig for en annen farge.

Drømmeskudd

City dominerte den første omgangen, og Haaland og lagkameratene så ut til å ha full kontroll på kampen, om ikke temperamentene. Men Everton hevet seg etter pause i regnværet i Manchester, og i det 64. minutt utlignet Demarai Gray med et drømmetreff.

Rodri slo en stygg feilpasning på midten, og Gray ble spilt fram på venstresiden. Han førte ballen inn i 16-meteren, vendte 360 grader med ballen i jakt på pasningsalternativer, snublet tilsynelatende litt, men bestemte seg for å skyte og sendte ballen som et prosjektil inn i lengste kryss fra hjørnet av 16-meteren.

– Det var et fantastisk mål, og vi må gratulere med det, men spillet vårt mot et lag med åtte mann i forsvar gjør meg optimistisk. Alt i alt gjorde vi en god kamp, sa Guardiola.

Vertene presset voldsomt på for et vinnermål mot slutten. En gang var det rene kanonaden mot Everton-målet, men gjestene greide å blokkere avslutningene. Everton holdt også unna gjennom 12 tilleggsminutter og tok et viktig poeng i bunnstriden. City avga to poeng i tetstriden.

Moi på bunn

Samtidig vant Fulham 2-1 over Southampton, som går inn i det nye året på sisteplass. Mohamed Elyounoussi og hans lagkamerater så ut til å få med seg ett poeng da James Ward-Prowse gjorde opp for sitt tidligere selvmål med 1-1-scoringen, men João Palhinha ble matchvinner i det 87. minutt. Begge Fulham-målene kom på hjørnespark.

– Vi jobber mye med dødball, og det er ikke første gang vi profitterer på det, og det blir nok ikke siste heller, sa Fulham-manager Marco Silva.

Aleksandar Mitrovic kunne økt til 3-1, men han misset et straffespark på overtid.

Crystal Palace scoret også to ganger på hjørnespark i 2-0-seieren over Bournemouth på bortebane. Jordan Ayew og Eberechi Eze scoret målene.

Det endte målløst mellom Newcastle og Leeds. Dermed stoppet Newcastles seiersrekke i Premier League på seks kamper.