Vraket Rashford kom inn og avgjorde for United

Det gjorde han på vakkert vis et snaut kvarter før slutt i en kamp der hjemmekeeper José Sa inntil da hadde vært strålende og stoppet alle gjestenes muligheter.

Rashford fikk ballen ute på venstresiden og satte fart innover på banen. Han spilte vegg med Bruno Fernandez og satte fart mot mål. Omgitt av motspillere skaffet han seg rom for skudd og sendte ballen mellom beina på Sa.

– Marcus er i kjempeslag for tiden, full av selvtillit og veldig positiv. Han holder verdensklasse og kan bli en av de beste i verden om han fortsetter slik, sa vikarierende midtstopper Luke Shaw til BT Sport.

Rett før slutt fikk Rashford ballen i mål igjen, da han løp en keeperretur i mål, men etter VAR-gjennomgang ble målet annullert fordi ballen hadde vært innom hånden hans.

Forsov seg

Tross godt spill og scoring i begge Uniteds første kamper etter VM-pausen ble Rashford benket lørdag. United-manager Erik ten Hag sa til BT Sport før kampen at årsaken var brudd på klubbens interne regler, uten å ville utdype.

Etter kampen fortalte Rashford til samme kanal at han ble straffet for å ha forsovet seg og kommet for sent til et spillermøte.

– Måten han spilte da han kom inn var riktig reaksjon, sa ten Hag til BT Sport.

Alejandro Garnacho startet i stedet for Rashford, og han var veldig nær scoring da han etter et kvarter nådde et dårlig tilbakespill fra Nélson Semedo. Sa rykket ut og reddet skuddet.

Tidligere hadde Casemiro hatt en stor sjanse da han nikket Christian Eriksens hjørnespark ved nærmeste stolpe. Ballen traff Matheus Nunes i brystet og spratt rett over.

Sjanser

På overtid i første omgang hadde United en ny stor sjanse. Anthony Martial prøvde å avslutte på Garnachos innlegg, men ballen gikk videre til Antony, som stupheadet ved lengste stolpe. Han fikk ikke nok fart på ballen, og Sa reddet.

United hadde de fleste sjansene også etter pause, men Wolverhampton hadde også sine muligheter. I det 58. minutt skrudde Ruben Neves et frispark mot krysset, men David de Gea var ute i full strekk og slo ballen ut.

Til slutt var det Rashford som utgjorde forskjellen. Julen Lopetegui måtte tåle tap i sin første hjemmekamp som Wolverhampton-manager. «Ulvenes» ti mål er færrest i Premier League, og laget maktet ikke å pynte på det tallet.

– Vi skapte muligheter, men klarte ikke å utnytte dem. Vi må bare jobbe videre, sa Lopetegui.

Med seieren klatret United inn i topp fire.