På årets siste dag var det Malene Helgø og Victor Durasovic som forsvarte Norges tennisære i lagturneringen, der det norske laget spiller sine gruppekamper i Brisbane. De kom til kort mot sine brasilianske motstandere, som begge er betydelig høyere på rankingen.

Først vant Beatriz Haddad Maia 6-4, 6-2 over Helgø, deretter vant Felipe Meligeni Alves 6-3, 6-3 over Durasovi. Det betyr at Brasil leder 2-0 i best av fem kamper.

Søndag skal Casper Ruud møte Thiago Monteiro, mens Ulrikke Eikeri møter Laura Pigossi. Oppgjøret avsluttes med mixed double.

Brasil tapte 2-3 for Italia i første kamp i gruppe E. Norge møter Italia mandag og tirsdag. Bare gruppevinneren går videre til utslagsrundene.

United Cup avvikles i tre australske byer. Sydney og Perth er de to andre.