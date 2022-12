Benzema sendte Real Madrid til topps

Kampen var Real Madrids første etter sju ukers VM-pause. Laget slet i Valladolid og trengte et sent straffespark for å sprekke nullen. VAR oppdaget en hands av Javi Sánchez i det 83. minutt, og Benzema trillet ballen i hjørnet.

Ballon d'Or-vinneren spilte sin første kamp siden 2. november. Han mistet Frankrikes ferd til VM-finale på grunn av en kneskade, men i det 89. minutt ble han tomålsscorer da han fastsatte resultatet på en kontring.

Da var Valladolid redusert til ti mann. Spissen Sergio León kjeftet på seg direkte rødt kort etter straffeavgjørelsen.

Før ledermålet hadde Thibaut Courtois gjort et par flotte redninger på store Valladolid-sjanser ved León og Alvaro Aguado,

Real Madrid er ett poeng foran Barcelona, som på årets siste dag kan ta tilbake førsteplassen med poeng i byderbyet mot Espanyol.

I bunnstriden spilte Celta 1-1 mot Sevilla og har motstanderen og tre andre lag bak seg på tabellen. Jørgen Strand Larsen spilte 65 minutter for Celta.