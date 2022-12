Granerud innledet konkurransen med et monsterhopp på 142,5 meter, kun meteren bak bakkerekorden til Sigurd Pettersen, og fulgte opp med 139 meter i finaleomgangen i Schattenbergbakken. Det holdt til suveren seier.

Dermed fikk Asker-gutten en drømmestart på et av sesongens store høydepunkter.

Seieren er Norges 49. i et enkeltrenn i hoppuka. De to foregående tok Marius Lindvik i Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck i 2019/20-utgaven av konkurransen.

Norge har ikke vunnet hoppuka siden Anders Jacobsen gikk til topps i 2006/07-sesongen. Granerud har skaffet seg et ypperlig utgangspunkt for å avslutte den norske ørkenvandringen i seierssammenheng.

Kjempetrekk av Stöckl

Tildels mye bakvind gjorde forholdene krevende for mange hoppere i Schattenbergbakken. Periodevis bedret imidlertid forholdene seg for enkelte heldige. Granerud var ikke av dem som var mest uheldig.

26-åringen hoppet under relativt fine forhold i første omgang og var lengst av samtlige med monsterhoppet på 142,5 meter. Han våget ikke å sette nedslag og ble trukket av dommerne for det.

Samtidig hoppet Asker-gutten fra en avsats lavere fart enn alle de argeste konkurrentene. Det skal ha vært landslagssjef Alexander Stöckl som beordret lavere fart for sin elev. Det var trolig et meget smart grep.

Fartsreduksjonen ga Granerud mindre poengtrekk enn de andre, og det norske hoppukehåpet ville neppe kunnet hoppe mye lenger med høyere fart. Granerud fikk dermed maks ut av førstehoppet.

Hyllet stemningen

Johann André Forfang var ikke heldig med forholdene i første omgang i Schattenbergbakken og måtte nøye seg med 122 meter. I finaleomgangen slo han imidlertid til med 131 meter og klatret fra 21.- til 11.-plass.

– En fantastisk dag i Oberstdorf. Stemningen er bedre enn jeg kan huske på mange år. Som vanlig ble det ett godt og ett dårlig hopp fra meg. Men jeg må være ganske fornøyd, sa tromsøværingen i pressesonen.

Marius Lindvik viste framgang i prøveomgangen torsdag, men klarte ikke helt å følge opp i rennet. 121 meter i første omgang ga riktignok 14.-plass foran finaleomgangen. Der landet imidlertid Rælingen-hopperen på 122 meter. Fasiten ble dermed 17.-plass.

– Det ble ikke den plasseringen jeg hadde håpet på, men likevel noen positive hopp. Jeg må fortsatt jobbe med de siste detaljene, sa Lindvik.

Godkjent av debutanten

Hoppukedebutanten Kristoffer Eriksen Sundal fikk også hoppe to ganger i Schattenbergbakken. Et solid hopp på 119 meter i første omgang ble til 117,5 meter i hopp nummer to. Til slutt ble Oslo-gutten nummer 24.

Daniel André Tande landet på 120 meter i sitt første svev, men slo av til 112 i det neste. Dermed ble det en litt skuffende 27.-plass for Kongsberg-gutten.

– Jeg flyr ikke så bra om dagen, men hoppene mine blir bedre og bedre. Kanskje lykkes jeg i Garmisch, sa Tande i pressesonen.

Robert Johansson lyktes heller ikke maks i åpningsrennet på hoppuka. 113,5 meter og 28.-plass etter første omgang ble etterfulgt av 119 meter i finalen. Det ga 25.-plass for Søre Ål-gutten.