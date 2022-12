Djokovic om Australia-trøbbelet: – Blir med meg resten av livet

Djokovic landet i Australia tidligere denne uken nesten ett år etter tvisten som gjorde at han ikke fikk spilt Australian Open. Serberen kom til Melbourne i januar i år, men ble stoppet på flyplassen som følge av at han ikke er vaksinert mot koronaviruset.

Han mente han hadde fått unntak for å spille turneringen, men det godtok ikke myndighetene. Djokovic og hans representanter gikk rettens vei for å få komme inn i landet, men etter fem dager på flyplassen ble han sendt ut og fikk en påfølgende innreisenekt.

Den ble omgjort tidligere i år, og denne uken er han tilbake på australsk jord. Han sier at han ikke glemmer det som skjedde i fjor, men håper at det aldri vil skje igjen.

– Det er en av de tingene som blir ved deg for resten av livet, tror jeg. Som sagt så var det noe jeg aldri hadde opplevd før og forhåpentlig aldri vil gjøre igjen, sa Djokovic torsdag.

– Det er en nyttig erfaring og noe som vil være der, men jeg må gå videre, fortsatte han.

Varm velkomst

Sjef for Tennis Australia, Craig Tiley, sa tidligere i desember at han håpet at Djokovic fikk en varm velkomst. Det bekrefter serberen at han har fått.

– Jeg har bare vært her i to dager, men alle folkene på hotellet til flyplassen og de rundt turneringen har vært veldig hyggelige. Alt er bra for nå, sa Djokovic.

– Jeg har alltid følt meg bra i Australia. Jeg har fått mye støtte så forhåpentlig kan jeg levere, fortsatte han.

– Har alltid troen

Djokovic mistet to Grand Slam-turneringer sist sesong som følge av sin vaksinenekt. I tillegg til Australian Open mistet han også US Open. Den tidligere verdenseneren jakter sin 22. Grand Slam-tittel i Australian Open.

– Jeg har alltid troen på meg selv og jeg mener jeg kan vinner hver turnering jeg stiller opp i. Med den karrieren jeg har hatt fortjener jeg å kunne ha de forventningene, sa Djokovic.