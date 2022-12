India ønsker å arrangere OL i 2036: – Riktig tidspunkt

India har tidligere vært vertskap for Asian Games og Commonwealth Games. Men verdens nest mest folkerike nasjon har aldri vært vertskap for et OL.

Det kan endre seg. For i 2036 planlegger India å søke om sommer-OL, ifølge landets idrettsminister Anurag Thakur.

– Dette er det rette tidspunktet for å arrangere lekene. India gjør fremskritt i hver eneste sektor, fra produksjon til tjenester, hvorfor ikke i idrett også? India ser veldig seriøst på å søke om OL i 2036, sa Thakur til Times of India, gjengitt av nyhetsbyrået TT.

Thakur opplyser at OL i India er planlagt til å bli arrangert i byene Gujarat og Ahmedabad.

I Ahmedabad ligger Narendra Modi cricketstadion, som rommer hele 132.000 tilskuere. Ifølge OLs offisielle nettside er det verdens nest største arena etter en arena i Nord-Korea.

Tidligere har det vært rapporter om OL-interesse fra land som Qatar, Egypt, England og Indonesia, skriver TT.

I 2024 arrangeres sommer-OL i Paris, i 2028 i Los Angeles og i 2032 i Brisbane.