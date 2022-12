Harris døde to dager før 50-årsdagen for sitt touchdown som i forbindelse med NFLs 100-årsjubileum i 2020 ble kåret til tidenes beste NFL-øyeblikk, og tre dager før hans trøyenummer 32 skulle pensjoneres av Pittsburgh Steelers i en seremoni under kampen mot Las Vegas Raiders.

– Vi har mistet en utrolig fotballspiller, og en av de fineste gentlemen noen kan håpe å møte, sa president Jim Porter i NFLs Hall of Fame.

Harris løp med ballen til sammen 12.120 yards og vant superbowl fire ganger med Steelers på 1970-tallet. Lagets storhetstid startet da han lille julaften 1972 avgjorde en kamp mot Oakland Raiders i sluttsekundene.

Steelers lå under 6-7 og hadde fjerde og siste forsøk fra egen halvdel 22 sekunder før slutt. Quarterback Terry Bradshaw kastet mot French Fuqua, men han støtte sammen med forsvareren Jack Tatum, og ballen spratt bakover på banen. Der kom Harris stormende. I steget plukket han med seg ballen noen centimeter før den traff gresset, fortsatte å løpe og scoret vinnerpoengene.

Det var Steelers' aller første sluttspillseier, men laget kom til å dominere 1970-tallet med fire titler.