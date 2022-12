Ishockeyforbundet trekker VM-søknad – kritiske til mangel på dialog med statsråden

I begynnelsen av oktober søkte ishockeyforbundet om å bli tildelt 80 millioner kroner, gjerne over flere år, for å gjennomføre verdensmesterskapet for menn i Bærum og Trondheim i 2027.

Nå har man fått avslag.

– Vi er selvsagt skuffet over et avslag uten en dialog i forkant, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

– Et verdensmesterskap i ishockey vil være det største vintersportsarrangementet etter OL i 1994, og vil bety mye for norsk idrett. NIHF har i vår søknad lagt opp til gjenbruk av anlegg og satsing på bærekraft, legger han til.

Forbundet opplyser at man i forbindelse med innlevering av søknaden ba om et møte med politisk ledelse i departementet. Det skal ikke ha blitt innvilget.

Norge var nylig arrangør for U20-VM i ishockey. I den forbindelse skal president Luc Tardif i Det internasjonale ishockeyforbundet ha hatt møter med politikere på Stortinget.

– Sist uke gjennomførte vi et svært vellykket verdensmesterskap for U20 i Varner Arena, og både spillere, publikum og det internasjonale ishockeyforbundet var svært fornøyde med arrangementet, sier forbundets generalsekretær Ottar Eide.

Han mener arrangementet viste at hockeymiljøet har en organisasjon som er klare for å holde et større arrangement i framtiden.

Hockeypresident Pettersen opplyser at man nå vil starte en prosess for å se om det kan være aktuelt å søke på nytt for VM i 2028.