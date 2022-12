Bach roper nå et varsku rundt det han betegner som alarmerende konsekvenser for de olympiske vinteridrettene og vinterolympiadens framtid, skriver nyhetsbyrået DPA.

Bach sier at mellom 50 og 60 prosent av områdene i Europa som er egnet for å arrangere vinter-OL i, vil være uaktuelle å bruke til dette formålet i 2050. Årsaken er klimaendringene.

Bach sier at de nevnte områdene på et tidspunkt ikke vil investere mer penger i idretter som krever snø og is. I stedet vil den økonomiske innsatsen rettes mot for eksempel gå- og terrengsykkelopplevelser for turister.

Utsatte tildeling

Toppsjefen i Den internasjonale olympiske komité (IOC) peker i tillegg på at vintrene kommer til å bli kortere som følge av klimaendringene.

– Det reiser et spørsmål om hvor lang tid VM, verdenscuper samt de olympiske og paralympiske lekene har igjen, sier Bach.

Den neste vinterolympiaden i 2026 avholdes i de norditalienske byene Milano og Cortina d'Ampezzo. Så langt er det ikke valgt noen arrangør for lekene i 2030.

Tildelingen av det sistnevnte arrangementet ble nylig utsatt med den begrunnelse av IOC først ville tilegne seg mer kunnskap om den globale oppvarmingen.

Flere kandidater

Amerikanske Salt Lake City og canadiske Vancouver har meldt seg som aktuelle arrangører. Det samme har Sapporo, men den japanske storbyen har satt søknaden sin på pause som følge av korrupsjonsskandale som er avdekket i forbindelse med fjorårets OL i Tokyo.

Påtalemyndigheten i Japan har anholdt sjefen for sommerlekene. Ifølge AFP er han mistenkt for å ha mottatt bestikkelser for å hjelpe selskaper med å bli offisielle OL-sponsorer.

Selskapet som produserte leker med den offisielle OL-maskoten er også involvert i skandalen.