– Jeg tror det er bra hvis vi begynner med en helårstankegang, sa Stöckl etter helgens verdenscuprenn i Engelberg.

Landslagstreneren mener hoppsporten må våge å tenke annerledes. Han peker på global oppvarming og for å holde på relevansen som viktige årsaker.

– Jeg mener vi er en ekstremsport som kan gjennomføres når som helst og hvor som helst.

I den tidlige sesongstarten i Polen ble det for første gang gjennomført verdenscuprenn på plastikk. Stöckl mener hoppsporten er i en særstilling blant vinteridrettene fordi de ikke er avhengig av snø.

Østerrikeren sier videre at sporten må åpne for nye rennsteder rundt om i verden og distansere seg selv fra vinterbegrepet.

– Enten så fortsetter vi å definere oss selv som en vinteridrett og dør sammen med vinteren – for den kommer til å slutte å eksistere på et tidspunkt. Eller så definerer vi oss heller som en ekstremsport og åpner for nye destinasjoner.