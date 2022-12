Svensk skitopp går av

Det opplyser forbundet i en pressemelding tirsdag formiddag. Strömberg ble ansatt som såkalt forbundsdirektør våren 2016.

– Det er selvsagt kjedelig at Ola slutter, men vi er glade for å ha fått jobbe sammen med ham i så mange år. Sveriges skiforbund har utviklet seg på mange vis under hans lederskap. Jeg vil særlig nevne hans arbeid for å styrke samarbeidet mellom forbundets ulike idretter. Vi er også blitt flere utøvere, vi har vunnet flere medaljer i OL og VM, og vi har en økonomisk situasjon som er vanskelig å slå innenfor den svenske idrettsbevegelsen, sier skipresident Karin Mattsson.

Forbundet opplyser at de i løpet av kort tid starter jakten på en ny forbundsdirektør. Strömberg kommer til å fungere i rollen inntil videre.