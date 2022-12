Tidligere Godset-trener fikk toppjobb hos lokalrivalen Mjøndalen

1. divisjonsklubben opplyser om ansettelsen på sine nettsider mandag.

Styreleder Trond Stabekk er glad for å ha kommet til enighet med Ingebretsen.

– Ja, vi er veldig glade for å få på plass en sportssjef med hjerte for utvikling og som dessuten har lokal forankring til klubben og kulturen. Denne kombinasjonen står høyt på vår liste når vi skulle gjøre et nytt forsøk på å fylle denne rollen igjen, sier han.

Stabekk trekker også fram Ingebretsens erfaring og holdninger.

– Han har lang erfaring fra ulike roller i fotballen, i tillegg til at han er glad i å jobbe med utvikling av mennesker. Etter vår mening er det en god og nødvendig kombinasjon for å skape utvikling hos spillere og i klubben vår. Det er sentralt for at vi skal ta nødvendige skritt mot toppen igjen.

Bjørn Petter Ingebretsen og Håkon Wibe-Lund ga seg som trenere i Strømsgodset etter 2022-sesongen. Ingebretsen har hatt trenerrollen i drammensklubben i ikke mindre enn tre perioder.

Han har også bakgrunn som spillerutvikler i Buskerud Fotballkrets samt trenerjobb på aldersbestemt nivå i Lyn.

Mjøndalen endte på niendeplass i 1. divisjon denne sesongen.