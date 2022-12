Østberg ledet gjennom store deler av løpet, men i mål hadde hun 5,5 sekunder opp til Diggins. Den amerikanske jenta gikk seg helt tom og måtte ha hjelp etter målgang.

– Det kjennes fantastisk ut. Skikkelig deilig. Jeg kjente at jeg hadde en god dag og prøvde å gå bra på ski. At det holdt til pallen er en kjempestor seier for meg. Det er mye følelser på en gang, kjenner jeg, sa Østberg til Viaplay.

– Én ting er den umiddelbare gleden med å gå skirenn. Så får man tenkt seg om litt med tanke på alt som har skjedd de siste årene. Det gjør det ekstra spesielt, la hun til.

Sist Østberg var på pallen i et verdenscuprenn individuelt var i Meråker i februar 2020. Den gang handlet det om en touretappe. Hun har ikke vunnet et verdenscuprenn siden januar 2019.

Østberg har flere trøblete sesonger bak seg. Hun har slitt med å få godkjent helseattest av landslagets medisinske støtteapparat. Denne sesongen står hun utenfor landslaget og har vært tilbake i verdenscupen.

Udnes Weng utenfor pallen

Tiendeplassen på 10-kilometeren i fri teknikk på Lillehammer var den plasseringen denne vinteren før søndagens annenplass.

Østberg får denne sesongen trenerhjelp av Pål Gunnar Mikkelsplass, Therese Johaugs tidligere personlige trener.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle kjempe om pallen i dag, så dette var bedre enn forventet, sa Gjøvik-jenta søndag.

Hun kunne ikke avklare om det blir Tour de Ski-start på henne om noen uker. Den avgjørelsen er ennå ikke tatt.

Verdenscupleder Tiril Udnes Weng ble nummer fire i søndagens renn. Hun var i mål slått med et halvsekund av amerikanske Rosie Brennan i kampen om tredjeplassen.

Udnes Weng har hatt en god helg i Sveits. Lørdag var hun i finalen på fristilssprinten. Der ble det også fjerdeplass til slutt. Den norske langrennsprofilen var da slått med et tidel i kampen om pallplassen.

Sterk Kalvå

Udnes Weng har med andre ord ikke hatt marginene på sin side i Sveits de siste dagene. Søndag var hun slått med 11,7 sekunder av Diggins.

Anne Kjersti Kalvå gjorde også et strålende renn i Davos. Hun endte på femteplass og sørget for at det ble en meget sterk norsk dag i Alpene. Kalvå var slått med 36,8 sekunder av Diggins.

Lotta Udnes gikk inn til tiendeplass søndag, mens Helene Marie Fossesholm og Silje Theodorsen endte på henholdsvis 14.- og 15.-plass.

Tiril Udnes Weng ledet verdenscupen sammenlagt med 153 poeng til Jessie Diggins foran søndagens renn. Avstanden krympet noe, men den norske løperen har fortsatt ledelsen.