Mihajlovic ble friskmeldt for blodkreft for et par år siden, men etter et år med behandling og sykehusbesøk fikk han et tilbakeslag i mars i år.

Det opplyste Mihajlovic selv under en pressekonferanse i Bologna. Han trente serie A-klubben før han ble syk.

Han sovnet ifølge VG inn på et sykehus i Roma. Det ble også bekreftet av hans familie overfor italienske Gazzetta.