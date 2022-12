Thingnes Bø kom til sprinten med fire individuelle seirer på fem verdenscuprenn. Etter 12.-plassen i Kontiolahti i Finland har det blitt fem triumfer på rad og rekke. 29-åringen la med det et godt grunnlag til jaktstarten og seier nummer seks.

Sturla Holm Lægreid fulgte Thingnes Bøs tid på den siste runden, hadde to fulle hus og gikk inn på 2.-plass, 17,6 sekunder bak lagkameraten. Benedikt Doll ble nummer tre.

– Det er ett av mine beste løp gjennomføringsmessig, tror jeg. Jeg er superfornøyd med hele dagen, sa Thingnes Bø til TV 2.

Trives i Frankrike

Det var den sjuende seieren i Le Grand-Bornand. På øverste nivå var det triumf nummer 60.

– Det er nok en kombinasjon med løypeprofil og standplassen her jeg liker jeg veldig godt. Vi skyter på 50 meter overalt, men her føles det lettere. Det er en god følelse jeg har her, sa han.

Thingnes Bø tok kommando fra start og løste den første skytingen utmerket med fem treff.

– Det er nesten som at han kunne stilt opp i landsskytterstevnet med den liggendeskytingen, sa TV 2s ekspert Ole Einar Bjørndalen.

På stående var stryningen like sikker.

– Han har nerver av is, sa Bjørndalen.

– Lett å bli litt matt

Thingnes Bø har den klart beste langrennstiden med 27,8 sekunder ned til Lægreid.

– Det er lett å bli litt matt av det Johannes driver med. Man skjønner ikke helt hvor man skal hente de sekundene, men jeg leverer etter beste evne i dag og er ekstremt fornøyd med det jeg får til, sa Lægreid til TV 2.

De andre norske sørget for en solid laginnsats og det som blir en underholdende jaktstart i Frankrike. Johannes Dale, Vetle Sjåstad Christiansen og Tarjei Bø var alle innenfor topp 15.

Jaktstarten i Le Grand-Bornand går lørdag. Fredag skal kvinnene i aksjon.