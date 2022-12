To positive coronatester for skiskytterne

Det opplyser Skiskytterforbundet i en pressemelding.

– Vi har som vanlig hatt gode rutiner og vært oppmerksomme på den økte smitten i samfunnet. Det er ikke til å unngå at enkelte kan pådra seg smitte når vi er på reise slik som vi er. Dette får ingen andre konsekvenser enn at vi strammer ytterligere inn, og at de to ikke lenger er sammen med laget, forteller helsesjef Ragnar Hagen i Norges Skiskytterforbund.

Smøreren det gjelder, er Espen Mikkelsen. Alle andre på laget har testet negativt før konkurransene starter i Frankrike torsdag.