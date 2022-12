Olympiatoppens sjeflege lønnes av Qatar

Senteret er tilknyttet anlegget Aspire Academy i Doha, som ifølge NRK ble brukt for å sikre Qatar stemmer i valget av VM-vert. Andre medisinere kanalen har snakket med, er kritiske til at en norsk lege jobber for og får lønn fra et qatarsk selskap.

– Man kan undre seg hvorfor en nordmann stiller seg i en sånn situasjon. Hvis han blir betalt av et sånt regime, må jeg si at jeg synes det er litt suspekt å stille opp i en sånn sammenheng. Hadde jeg fått 10 millioner, så hadde jeg takket nei, sier idrettslege Odd Arne Daljord ved Norges Idrettsmedisinske Institutt.

Bahr sier selv at han er klar over diskusjonen rundt Qatar og en eventuell VM-boikott, men sier han har mer tro på dialog, og at han er stolt over å bidra som forsker til det beste for idretten.

– Aspetar er blant verdens ledende idrettsmedisinske sentre, uten tvil. Sykehusets satsing på forskning og utdanning har blant annet ført til at senteret er utvalgt av IOC som et av deres elleve forskningssentre for forebygging av skader og sykdom. Jeg er stolt over å ha kunnet bidra som forsker til utvikling av ny og viktig idrettsmedisinsk kunnskap, til beste for idretten og utøverne, i både Qatar og Norge, sier han til NRK.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø forsvarer også Bahrs arbeid i golfstaten.

– Bahr er en av verdens fremste idrettsmedisinere og har ulike jobber og oppdrag i egenskap av sin kompetanse. At en av hans roller er å lede Aspetar Sports Injury and Illness Prevention Programme, vurderer Olympiatoppen som faglig relevant og et uttrykk for at Bahr besitter en unik kompetanse innenfor idrettsmedisin. Olympiatoppen har ingen innvendinger til Bahrs roller, verken nasjonalt eller internasjonalt, skriver Øvrebø i en epost til Dagbladet og NRK.